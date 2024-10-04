ВОЗ призывает регулировать использование смартфонов, как табака, из-за угрозы психическому здоровью молодежи

ВОЗ предлагает возрастные ограничения и запрет в определенных местах.

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Всемирная организация здравоохранения призывает страны задуматься о регулировании использования смартфонов, подобно табачным изделиям, из-за растущего негативного влияния социальных сетей на психическое здоровье молодежи. Об этом сообщила директор департамента политики и систем здравоохранения Европейского бюро ВОЗ Наташа Аццопарди-Мускат, передает Politico.

Она отметила, что возможные меры включают возрастные ограничения для пользователей смартфонов, контроль цен на устройства и даже запрет на использование смартфонов в определенных местах, аналогично запрету курения в общественных зонах. «Возможно, нам нужно подумать о том, где уместно использовать цифровые устройства, и возможно, пришло время начать думать о местах, где определенные цифровые устройства не должны использоваться», - сказала Аццопарди-Мускат.

Последнее исследование ВОЗ, проведенное среди почти 280 000 детей в возрасте от 11 до 15 лет в Европе, Центральной Азии и Канаде, показывает рост проблемного поведения среди подростков из-за зависимости от игр и социальных сетей. Согласно данным, каждый десятый подросток испытывает негативные последствия социальных сетей, причем среди девушек этот показатель составляет 13%, а среди парней - 9%. Кроме того, 12% подростков имеют проблемы с поведением из-за игр, причем мальчики сталкиваются с этим более чем вдвое чаще, чем девочки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала, что Всемирной организации здравоохранения предлагают урегулировать использование смартфонов.

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