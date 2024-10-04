ВООЗ закликає регулювати використання смартфонів, як тютюну, через загрозу психічному здоров'ю молоді

ВООЗ пропонує вікові обмеження та заборону у певних місцях.

Джерело фото: acc.cv.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни задуматися про регулювання використання смартфонів, подібно до тютюнових виробів, через зростаючий негативний вплив соціальних мереж на психічне здоров'я молоді. Про це повідомила директорка департаменту політики і систем охорони здоров'я Європейського бюро ВООЗ Наташа Аццопарді-Мускат, передає Politico.

Вона зазначила, що можливі заходи включають вікові обмеження для користувачів смартфонів, контроль цін на пристрої та навіть заборону на використання смартфонів у певних місцях, аналогічно забороні куріння у громадських зонах. «Можливо, нам потрібно подумати про те, де доречно використовувати цифрові пристрої, і можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не повинні використовуватися», — сказала Аццопарді-Мускат.

Останнє дослідження ВООЗ, проведене серед майже 280 000 дітей віком від 11 до 15 років у Європі, Центральній Азії та Канаді, показує зростання проблемної поведінки серед підлітків через залежність від ігор і соціальних мереж. Згідно з даними, кожен десятий підліток відчуває негативні наслідки соціальних мереж, причому серед дівчат цей показник становить 13%, а серед хлопців — 9%. Крім того, 12% підлітків мають проблеми з поведінкою через ігри, причому хлопці стикаються з цим більш ніж удвічі частіше, ніж дівчата.

Раніше «Судово-юридична газета» вже писала, що Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують врегулювати використання смартфонів.

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