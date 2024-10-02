У Литві затримали двох українців за спробу нелегального перевезення мігрантів

Українці намагалися перевезти жінок з Сомалі через Литву.

Джерело фото: Delfi

У Паневезькому та Кедайнському районах Литви прикордонники затримали двох громадян України, яких підозрюють у спробі нелегально перевезти до Західної Європи чотирьох жінок з Сомалі.

Як повідомляє Delfi, зазначаючи, що минулої суботи у Паневезькому районі під час перевірки автомобіля Ford Focus водій спробував втекти, не зменшуючи швидкості. Після залишення автомобіля він кинувся навтьоки, але був затриманий. У машині перебували іноземці без документів, що дозволяють їм в’їзд до Литви та Шенгенської зони.

За попередніми даними, затримані — це громадянки Сомалі віком 29-34 роки. Хоча вони не мали прав на в’їзд, жінки пред’явили посвідчення прохачів притулку, видані в Латвії у вересні цього року. Вони не мали права покидати Латвію, поки їхні документи розглядаються.

Ввечері того ж дня у Кедайняйському районі було затримано автомобіль Renault Megane, яким керував 48-річний українець, ймовірно, супроводжуючи жінок. Досудове розслідування вже розпочато, а затриманим водіям загрожує до шести років ув'язнення. Затримані громадянки Сомалі незабаром будуть повернуті до Латвії.

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