В Литве задержали двух украинцев за попытку нелегальной перевозки мигрантов

Украинцы пытались перевезти женщин из Сомали через Литву.

Источник фото: Delfi

В Паневежском и Кедайнском районах Литвы пограничники задержали двух граждан Украины, которых подозревают в попытке нелегально перевезти в Западную Европу четырех женщин из Сомали.

Как сообщает Delfi, отмечая, что в минувшую субботу в Паневежском районе во время проверки автомобиля Ford Focus водитель попытался скрыться, не сбавляя скорости. После оставления автомобиля он бросился наутек, но был задержан. В машине находились иностранцы без документов, позволяющих им въезд в Литву и Шенгенскую зону.

По предварительным данным, задержанные - это гражданки Сомали в возрасте 29-34 года. Хотя они не имели прав на въезд, женщины предъявили удостоверения просителей убежища, выданные в Латвии в сентябре этого года. Они не имели права покидать Латвию, пока их документы рассматриваются.

Вечером того же дня в Кедайняйском районе был задержан автомобиль Renault Megane, которым управлял 48-летний украинец, вероятно, сопровождая женщин. Досудебное расследование уже начато, а задержанным водителям грозит до шести лет заключения. Задержанные гражданки Сомали вскоре будут возвращены в Латвию.

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