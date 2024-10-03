В Ірпені чоловік двічі вистрілив в охоронця після конфлікту з сусідом

Нетверезий мешканець Ірпеня відкрив вогонь по охоронцю ЖК.

У місті Ірпінь Київської області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який двічі вистрілив в ногу охоронцю житлового комплексу під час конфлікту. Інцидент стався після того, як 46-річний місцевий житель зробив зауваження 24-річному сусіду, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та поводився голосно. Про це повідомила поліція Київської області.

Охоронець комплексу намагався втрутитися, щоб залагодити ситуацію, однак молодик вдарив його, а потім дістав пістолет і вистрілив двічі в ногу. Незважаючи на поранення, охоронець зміг дістатися до поста охорони та викликати поліцію і медиків.

Поліція Бучанського управління оперативно розшукала та затримала зловмисника. У нього вилучили зареєстрований пістолет та набої.

Слідчі, під керівництвом Бучанської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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