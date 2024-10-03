Перший день тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів – проблеми і нюанси

«Судово-юридична газета» поцікавилася, як майбутні судді апеляційних судів долали перший етап конкурсу.

Кандидати на посади суддів апеляційних судів заходять у приміщення, в якому відбудеться тестування, джерело фото: SUD.UA

Кандидати на 550 вакантних посад суддів судів апеляційної інстанції 2 жовтня 2024 року розпочали процедуру, яка офіційно має назву «тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду».

Тестування – це перший етап конкурсу, який був оголошений ще 14 вересня 2023 року.

Складати тестування 1 836 кандидатів будуть до 23 жовтня. Тестування відбувається по групах згідно до заздалегідь обраної спеціалізації.

На відміну від попередніх конкурсних процедур, а також процедур добору на посади суддів судів першої інстанції, як тестування на знання норм права, так і практичні завдання, кандидати будуть виконувати виключно на ноутбуках.

Для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати мінімум 112,5 балів зі 150 можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань у кандидатів є 150 хвилин.

Про результати тестування кандидати дізнаються прямо після закінчення процедури тестування – результат відображається на екрані ноутбуку.

Фото: SUD.UA

Побутові труднощі

Хоча інформатизація процесу складання іспиту досягла значного прогресу у порівняні з минулим роками, втім елементарних побутових проблем Комісії під час тестування схоже уникнути не вдалося.

Оскільки перша група кандидатів у загальні апеляційні суди (цивільна спеціалізація) прибула до будівлі ВККС ще до 8:00 (тестування розпочиналося у 9:00), то виявилося, що зайнятися їм перед тестуванням особливо нічим.

Кафе, яке знаходиться у підвалі Комісії, було зачинене навіть у 10:00, відтак, у пошуках звичайної кави або питної води майбутнім суддям апеляцій довелося блукати по сусідніх вулицях.

Крім того, виявилося, що процедура реєстрації групи з близько 60 осіб на тестування є не такою вже й швидкою.

Оскільки через те, що до приміщення, де відбувалося тестування, запускали по одній людині у порядку черги (до того ж з оглядом речей кандидатів), то багатьом претендентам на мантії суддів апеляційної інстанції довелося близько 40 хвилин перебувати на доволі прохолодному ранковому повітрі. Через це деякі з кандидатів, особливо жінки, які поквапилися здати верхній одяг, на момент отримання дозволу пройти у приміщення, виглядали дещо замерзлими.

Крім того, вже коли претенденти зайняли свої місця у залі для тестування, частина з них поскаржилася на те, що через акустичні особливості приміщення не почула оголошення та повідомлення, які робили співробітники Секретаріату ВККС.

Фото: ВККС

Кандидати прийшли не всі

Вже у перший день тестування підтвердилися побоювання, що не всі претенденти на посади суддів судів апеляційної інстанції зможуть приїхати на іспит.

Відповідно, якщо з першої групи кандидатів цивільної спеціалізації чисельністю у 60 осіб з’явилися для участі у тестуванні 58 претендентів, то з другої групи тієї ж чисельності, прибули на іспит вже 54 кандидати.

Тобто, зі 120 кандидатів у перший день не прийшли на тестування 8 осіб, відповідно конкурс для них завершено достроково.

Технічні проблеми

Під час завершення процедури тестування група кандидатів стикнулися з тим, що сума набраних ними за тести балів не з’явилася на екранах їх ноутбуків.

На щастя, підсумковий бал відобразився на моніторі у IT-адміністратора Комісії, який знаходиться в тому ж приміщенні, де відбувається тестування.

Через це Секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак був змушений особисто пояснювати, що відбувається з результати тестування.

Він повідомив, що вказані інциденти стали можливими через недостатню продуктивність програми, яка забезпечує тестування, однак вже у перерві між тестуванням двох груп кандидатів, вказана проблема, за словами Сергія Чумака, була вирішена.

«У такій ситуації не треба голосити, кричати, заважати іншим. Спокійно підіймаєте руку, до вас підходить представник Комісії, повідомляєте йому про проблему, що виникла. У нашого адміністратора можна побачити ваш зафіксований результат – він бачать ваші відповіді у режимі online і, відповідно, бачить ваш підсумковий результат», - розповів Сергій Чумак кандидатам.

Втім, за наявною інформацією, одна з кандидаток, яка стикнулася із зазначеною проблемою і залишилася незадоволеною кількістю набраних балів, написала скаргу, яку тепер має розглянути Комісія.

Фото: ВККС

Підсумки тестування 2 жовтня

За даними ВККС, 8 претендентів на посади суддів апеляційних судів у перший день тестування не набрали необхідний прохідний бал, а ще 8 претендентів взагалі не з’явилися на тестування.

Разом з тим, одразу 6 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

Таким чином, 2 жовтня набрали прохідний бал 104 претенденти на посади суддів загальних апеляційних судів (цивільна спеціалізація).

Фото: ВККС

Автор: В’ячеслав Хрипун

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