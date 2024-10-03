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Чи здійснюється взяття на облік у ДПС за основним місцем обліку громадських об’єднань без статусу юрособи

09:51, 3 жовтня 2024
Податкова пояснює, що громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.
Чи здійснюється взяття на облік у ДПС за основним місцем обліку громадських об’єднань без статусу юрособи
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи здійснюється взяття на облік у ДПС за основним місцем обліку громадських об’єднань без статусу юрособи. 

Зазначається, що нормами п. 15.1 ПКУ визначено, що платниками податків є юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 22.03.2012 №4572-VI «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Відповідно до норм цього Закону №4572, громадські об’єднання без статусу юридичної особи не мають права бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

З метою обліку громадських об’єднань та забезпечення загального доступу до інформації про громадські об’єднання уповноважений орган з питань реєстрації веде Реєстр громадських об’єднань. Основні відомості Реєстру громадських об’єднань є відкритими для безоплатного доступу на вебпорталі уповноваженого органу з питань реєстрації, та містять відомості про тип запису: громадське об’єднання (із статусом юридичної особи) або громадське об’єднання (без статусу юридичної особи).

Громадські об’єднання, які включені до Реєстру громадських об’єднань без статусу юридичної особи, не підлягають взяттю на податковий облік у контролюючих органах.

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