Підвищення військового збору з зарплат планують запровадити «заднім числом» – робоча група обговорила законопроект про підвищення податків

Закон про підвищення податків планують ухвалити наступного тижня.

Джерело фото: rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики збереться 4 жовтня для обговорення фінальної версії законопроекту 11416-д про підвищення податків.

2 жовтня для обговорення вже зібралася робоча група Комітету, оскільки завершився час на подання правок до проекту до другого читання.

«До законопроекту про підвищення податків 11416-д прогнозовано подано 1377 поправок.

Більшість з них спам-поправки, які не містять змістовного навантаження і використовуються виключно для виступів в залі.

Під час цих виступів вам розкажуть як все погано і як було б добре, якщо б при владі були вони. Вже тоді напевно податків би взагалі не було. Таким чином опозиція традиційно, прогнозовано та героїчно прагне затягнути прийняття закону про фінансування армії» - прокоментував ситуацію голова Комітету Данило Гетманцев.

Затягувати з розглядом законопроекту не будуть – тобто, закон про підвищення податків можуть прийняти вже наступного тижня.

Як вказав перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк, під час робочої групи із озвучених змін, які пропонуються від голови Комітету, головною була дата набрання чинності.

«Запровадження помісячної звітності ПДФО з 2025 року. Відкладання деяких норм:

доходи за результатами річного декларування залишити 1,5% військовий збір до кінця цього року. А з 2025 – ставка 5%

єдиний податок 3 групи з першого кварталу, в якому закон набере чинності

будь-які операції (типу нерухомість), з моменту набрання сили закону (тобто, не 1 жовтня)

Зарплати з 1 жовтня, тобто, треба буде перерахувати. Але якщо звільнився, то вже перерахувати не треба.

не застосовувати військовий збір для ФОПів, які зараз звільнені від єдиного податку (це ФОПи, які знаходяться на прифронтових та деокупованих територій)» - зазначив він під час засідання групи.

«Із нових джерел додали ренту на видобуток щебню, і пільгу по ПДФО по іноземній допомозі для біженців буде продовжено», додав він.

Втім, за результатами засідання робочої групи, за словами Железняка, була вирішено «не відкладати строк до 1 листопада». Тобто, по зарплатам військовий збір буде запроваджено «заднім числом» з 1 жовтня.

Також «ніякої заміни підвищення (хоча б часткової) військового збору на підвищення ПДВ не сприймається», додав депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня схвалила в першому читанні законопроект про підвищення податків 11416-д.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», він передбачає:

1) підвищення військового збору та розширення кола його платників на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, а саме:

- підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу України, з 1,5% до 5%;

- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

- встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць;

2) встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків за 2024 рік у розмірі 50%;

3) встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

4) вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

5) зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Також ми писали, що 2 жовтня Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону не менше 2,22 трильйони грн у 2025 році.

Автор: Наталя Мамченко

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