Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону не менше 2,22 трильйони грн у 2025 році

18:24, 2 жовтня 2024
Також рішенням РНБО Кабміну доручено забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки.
Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України».
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РБНО.
Частина рішення РНБО засекречена.
Відповідно до рішення РНБО Кабінету Міністрів доручено передбачити під час доопрацювання у законопроекті 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 26,3% ВВР для сектору безпеки і оборони України, водночас фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 2,223 трильйони грн.
Нагадаємо, що відповідна сума вже закладена у проект бюджету, яка раніше повідомляв Кабмін.
Також Кабміну доручається:
- забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;
- вжити у 2025 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО і ЄС;
- удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони;
- підтримання та підвищення спроможностей Збройних Сил України;
- забезпечення функціонування підготовки населення до національного спротиву;
- абзац шостий – для службового користування;
- абзац сьомий – для службового користування;
- забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури;
- розвиток національної системи кібербезпеки, розбудова спроможностей кібероборони для відсічі і стримування агресії проти України у кіберпросторі, забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури;
- забезпечення інформаційної безпеки держави, посилення спроможностей із протидії інформаційній агресії та дезінформації, розбудова системи стратегічних комунікацій;
- абзац одинадцятий – для службового користування;
- абзац дванадцятий – для службового користування;
- реформування органів правопорядку;
- реалізація державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.
Крім того, Уряду доручається вжити заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2025 році для органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
Кабмін повинен забезпечити інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.
Органам сектору безпеки і оборони доручено вжити протягом 2025 року заходів щодо:
- посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;
- забезпечення контролю за дотриманням умов і строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема станом погашення дебіторської заборгованості, та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;
- організації належної претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості.
Міністерству фінансів України доручається забезпечити протягом 2025 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.
Автор: Наталя Мамченко
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