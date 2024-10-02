Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году

18:24, 2 октября 2024
Также решением СНБО Кабмину поручено обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки.
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СБНО.

Часть решения СНБО засекречена.

В соответствии с решением СНБО Кабинету Министров поручено предусмотреть при доработке в законопроекте 12000 «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины, в то же время, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 2,223 триллиона грн.

Напомним, что соответствующая сумма уже заложена в проект бюджета, как ранее сообщал Кабмин.

Также на Кабмин возлагается:

- обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства;

- принять в 2025 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по таким приоритетным направлениям:

  • развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;
  • усовершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;
  • поддержание и повышение возможностей Вооруженных сил Украины;
  • обеспечение функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению;
  • абзац шестой – для служебного пользования;
  • абзац седьмой – для служебного использования;
  • обеспечение надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
  • развитие национальной системы кибербезопасности, развитие способностей киберобороны для отражения и сдерживания агрессии против Украины в киберпространстве, обеспечение киберзащиты критической инфраструктуры;
  • обеспечение информационной безопасности государства, усиление возможностей по противодействию информационной агрессии и дезинформации, развитие системы стратегических коммуникаций;
  • абзац одиннадцатый – для служебного пользования;
  • абзац двенадцатый – для служебного пользования;
  • реформирование органов правопорядка;
  • реализация государственной политики в области интегрированного управления границами.

Кроме того, правительству поручается принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2025 году для органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Кабмин должен обеспечить информирование Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Органам сектора безопасности и обороны поручено принять в течение 2025 года меры по:

  • усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечение целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;
  • обеспечению контроля за соблюдением условий и сроков выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, в частности, состоянием погашения дебиторской задолженности, и недопущение образования просроченной дебиторской задолженности;
  • организации надлежащей претензионной и исковой работы с целью сокращения просроченной дебиторской задолженности.

Министерству финансов Украины поручается обеспечить в течение 2025 своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году

Также решением СНБО Кабмину поручено обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки.

Укрпочта начала рассылать повестки в Прикарпатье, на явку есть 14 дней – иначе розыск

Началась рассылка по почте повесток в Прикарпатье – Ивано-Франковский областной ТЦК.

Правонарушитель нецензурно высказался в адрес судьи столичного суда прямо у него в кабинете

А еще раньше в Черкасской области уже судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого.

Суд ЕС подтвердил, что запрет на консультации адвокатов для российского бизнеса не составляет вмешательства в основные права

Как отметил суд, данный запрет не подвергает сомнению фундаментальное право всех лиц на консультацию адвоката.

КСУ признал неконституционной норму, позволившую уволить прокуроров во время пребывания на больничном

КСУ по делу увольнения прокуроров во время пребывания на больничном признал неконституционной норму, позволяющую увольнять работников в период временной нетрудоспособности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області