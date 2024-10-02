Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году

Президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СБНО.
Часть решения СНБО засекречена.
В соответствии с решением СНБО Кабинету Министров поручено предусмотреть при доработке в законопроекте 12000 «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины, в то же время, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 2,223 триллиона грн.
Напомним, что соответствующая сумма уже заложена в проект бюджета, как ранее сообщал Кабмин.
Также на Кабмин возлагается:
- обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства;
- принять в 2025 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по таким приоритетным направлениям:
Кроме того, правительству поручается принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2025 году для органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.
Кабмин должен обеспечить информирование Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.
Органам сектора безопасности и обороны поручено принять в течение 2025 года меры по:
Министерству финансов Украины поручается обеспечить в течение 2025 своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.
Автор: Наталья Мамченко
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