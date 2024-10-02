Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году

Также решением СНБО Кабмину поручено обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки.

Президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СБНО.

Часть решения СНБО засекречена.

В соответствии с решением СНБО Кабинету Министров поручено предусмотреть при доработке в законопроекте 12000 «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины, в то же время, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 2,223 триллиона грн.

Напомним, что соответствующая сумма уже заложена в проект бюджета, как ранее сообщал Кабмин.

Также на Кабмин возлагается:

- обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства;

- принять в 2025 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по таким приоритетным направлениям:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;

усовершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;

поддержание и повышение возможностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению;

абзац шестой – для служебного пользования;

абзац седьмой – для служебного использования;

обеспечение надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;

развитие национальной системы кибербезопасности, развитие способностей киберобороны для отражения и сдерживания агрессии против Украины в киберпространстве, обеспечение киберзащиты критической инфраструктуры;

обеспечение информационной безопасности государства, усиление возможностей по противодействию информационной агрессии и дезинформации, развитие системы стратегических коммуникаций;

абзац одиннадцатый – для служебного пользования;

абзац двенадцатый – для служебного пользования;

реформирование органов правопорядка;

реализация государственной политики в области интегрированного управления границами.

Кроме того, правительству поручается принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2025 году для органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Кабмин должен обеспечить информирование Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Органам сектора безопасности и обороны поручено принять в течение 2025 года меры по:

усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечение целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;

обеспечению контроля за соблюдением условий и сроков выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, в частности, состоянием погашения дебиторской задолженности, и недопущение образования просроченной дебиторской задолженности;

организации надлежащей претензионной и исковой работы с целью сокращения просроченной дебиторской задолженности.

Министерству финансов Украины поручается обеспечить в течение 2025 своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

Автор: Наталья Мамченко

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