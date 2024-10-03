Повышение военного сбора с зарплат планируют ввести «задним числом» – рабочая группа обсудила законопроект о повышении налогов

Закон о повышении налогов планируют принять на следующей неделе.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по налоговой политике соберется 4 октября для обсуждения финальной версии законопроекта 11416-д о повышении налогов.

2 октября для обсуждения уже собралась рабочая группа Комитета, поскольку завершилось время на представление поправок к проекту ко второму чтению.

«В законопроект о повышении налогов 11416-д прогнозировано подано 1377 поправок.

Большинство из них – спам-поправки, которые не содержат содержательной нагрузки и используются исключительно для выступлений в зале.

Во время этих выступлений вам расскажут, как все плохо и как было бы хорошо, если бы у власти были они. Уж тогда наверняка налогов бы вообще не было. Таким образом, оппозиция традиционно, прогнозируемо и героически стремится затянуть принятие закона о финансировании армии» - прокомментировал ситуацию председатель Комитета Даниил Гетманцев.

Затягивать с рассмотрением законопроекта не будут – то есть закон о повышении налогов может быть принят уже на следующей неделе.

Как указал первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк, во время рабочей группы по озвученным изменениям, которые предлагаются от председателя Комитета, главной была дата вступления в силу.

«Введение помесячной отчетности НДФЛ с 2025 года. Откладывание некоторых норм:

доходы по результатам годового декларирования оставить 1,5% военный сбор до конца этого года. А с 2025 – ставка 5%

единый налог 3 группы с первого квартала, в котором закон вступит в силу

любые операции (типа недвижимость), с момента вступления в силу закона (т. е. не 1 октября)

Зарплаты с 1 октября, то есть, нужно будет пересчитать. Но если уволился, то пересчитывать уже не надо.

не применять военный сбор для ФЛП, которые сейчас освобождены от единого налога (это ФЛП, которые находятся на прифронтовых и деоккупированных территориях)» - отметил он на заседании группы.

«Из новых источников добавили ренту на добычу щебня, и льготы по НДФЛ по иностранной помощи для беженцев будут продолжены», добавил он.

Впрочем, по результатам заседания рабочей группы, по словам Железняка, было решено «не откладывать срок до 1 ноября». То есть, по зарплатам военный сбор будет введен «задним числом» с 1 октября.

Также «никакой замены повышения (хотя бы частичного) военного сбора на повышение НДС не воспринимается», добавил депутат.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов 11 416-д.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», он предусматривает:

1) повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, а именно:

- повышение ставки военного сбора с доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины, с 1,5 до 5%;

- установление военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

- установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц;

2) установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков за 2024 год в размере 50%;

3) установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Также мы писали, что 2 октября Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону не менее 2,22 триллиона гривен в 2025 году.

Автор: Наталья Мамченко

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