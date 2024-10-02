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Стендапер Антон Стенюк неудачно «пошутил» о мусульманах — как отреагировали в Министерстве культуры

18:50, 2 октября 2024
В Министерстве подчеркнули, что всегда выступают за уважение к культурному и религиозному разнообразию.
Стендапер Антон Стенюк неудачно «пошутил» о мусульманах — как отреагировали в Министерстве культуры
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Популярный украинский комик Антон Стенюк во время стендапа "пошутил", что якобы не понимает, "почему православные убивают православных, если есть много мусульман". Такие слова вызвали негодование у общества. В Министерстве культуры уже отреагировали на скандал с "шуткой". Там подчеркнули, что Министерство культуры всегда выступает за уважение к культурному и религиозному разнообразию.

Общественные и культурные деятели призвали к ответственному отношению к темам, которые могут влиять на межкультурный и межрелигиозный диалог, сообщает Интерфакс-Украина.

"МКСК поддерживает принцип свободы слова и выражения взглядов, основополагающий в демократическом обществе. Каждый человек несет личную ответственность за содержание своих высказываний и действий. Их выступления и шутки, в частности на религиозную тематику, являются отражением их собственных ценностей, моральных координат и этических подходов ", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время в Министерстве отметили, что статья 68 Конституции Украины определяет, что каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию и законы страны, не посягать на право и свободы, честь и достоинство других людей.

Отметим, что Антон Стенюк уже публично извинился за свою неудачную шутку о мусульманах.

Скандал вызвали следующие слова комика из выступления: "Эта война - это просто нонсенс. Я не знаю, как случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи".

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