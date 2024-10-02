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Стендапер Антон Стенюк невдало «пожартував» про мусульман — як відреагували у Міністерстві культури

18:50, 2 жовтня 2024
У Міністерстві наголосили, що завжди виступають за повагу до культурного і релігійного розмаїття.
Стендапер Антон Стенюк невдало «пожартував» про мусульман — як відреагували у Міністерстві культури
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Популярний український комік Антон Стенюк під час стендапу "пожартував", що нібито не розуміє, "чому православні вбивають православних, якщо є багато мусульман". Такі слова викликали обурення у суспільства. У Міністерстві культури вже відреагували на скандал із "жартом". Там наголосили, що Міністерство культури завжди виступає за повагу до культурного та релігійного розмаїття.

Громадських та культурних діячів закликали до відповідального ставлення до тем, що можуть впливати на міжкультурний і міжрелігійний діалог, повідомляяє Інтерфакс-Україна. 

"МКСК підтримує принцип свободи слова та вираження поглядів, який є основоположним у демократичному суспільстві. Кожна особа несе особисту відповідальність за зміст своїх висловлювань та дій. Їхні виступи та жарти, зокрема на релігійну тематику, є відображенням їхніх власних цінностей, моральних координат і етичних підходів", - наголосили у відомстві.

Водночас у Міністерстві зазначили, що стаття 68 Конституції України визначає, що кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції та законів країни, не зазіхати на право і свободи, честь і гідність інших людей.

Зазначимо, що Антон Стенюк вже публічно перепросив за свій невдалий жарт про мусульман.

Скандал викликали наступні слова коміка з виступу: "Ця війна - це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї".

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