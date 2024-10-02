Українці отримуватимуть повістки з QR-кодом – в Міноборони пояснили навіщо це

Міноборони впроваджує новий формат повісток з QR-кодом для перевірки чинності документа через Резерв+.

Міністерство оборони України запроваджує новий формат повісток, що міститимуть QR-код. Це нововведення вже тестується та буде доступним найближчим часом. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише DOU.

Відтак, QR-код на кожній повістці дозволить через застосунок «Резерв+» миттєво перевірити чинність документа. У застосунку з’явиться сканер для зчитування коду, що надасть доступ до таких даних:

чинність повістки;

дата і номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я підписанта;

призначення повістки (уточнення даних, медкомісія, бойова повістка) та інша інформація.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перевірити повістку можна буде через Резерв+.

Нагадаємо, повістки, сформовані електронним Реєстром «Оберіг», і повістки на бланку, мають однакову юридичну силу — Кабмін.

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