Украинцы будут получать повестки с QR-кодом – в Минобороны объяснили зачем это

Минобороны внедряет новый формат повесток с QR-кодом для проверки действия документа через Резерв+.

Министерство обороны Украины вводит новый формат повесток, содержащих QR-код. Это нововведение уже тестируется и будет доступно в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет DOU.

Следовательно, QR-код на каждой повестке позволит через приложение «Резерв+» мгновенно проверить силу документа. В приложении появится сканер для считывания кода, который предоставит доступ к таким данным:

действие повестки;

дата и номер документа;

ТЦК, который выдал повестку;

имя подписанта;

назначение повестки (уточнение данных, медкомиссия, боевая повестка) и другая информация.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проверить повестку можно будет через Резерв+.

Напомним, повестки, сформированные электронным Реестром «Оберіг», и повестки на бланке, имеют одинаковую юридическую силу - Кабмин.

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