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На Франковщине будут судить бухгалтера за подделку документов для бронирования военнообязанных

18:39, 2 октября 2024
Бухгалтершу обвиняют в подделке документов для Минобороны.
На Франковщине будут судить бухгалтера за подделку документов для бронирования военнообязанных
Источник фото: weukraine.tv
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В Ивано-Франковской областной прокуратуре сообщили о передаче в суд обвинительного акта в отношении бухгалтера предприятия, которая подозревается в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Следствие установило, что в мае 2022 года бухгалтер общества с дополнительной ответственностью предоставила поддельные документы для бронирования военнообязанных мужчин. Обвиняемая составила и подписала служебные документы от имени директора, указав ложные сведения о трех мужчинах, выдав их за работников общества.

Впоследствии эти документы были направлены для согласования в Министерство обороны Украины. Досудебное расследование по этому делу проводили следователи Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Согласно ч. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

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Суд минобороны бронирование

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