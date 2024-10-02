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На Франківщині судитимуть бухгалтерку за підробку документів для бронювання військовозобов’язаних

18:39, 2 жовтня 2024
Бухгалтерку звинувачують у підробці документів для Міноборони.
На Франківщині судитимуть бухгалтерку за підробку документів для бронювання військовозобов’язаних
Джерело фото: weukraine.tv
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В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили про передачу до суду обвинувального акту щодо бухгалтерки суб’єкта господарювання, яка підозрюється у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у травні 2022 року бухгалтер товариства з додатковою відповідальністю надала підроблені документи для бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Обвинувачена склала та підписала службові документи від імені директора, вказавши неправдиві відомості про трьох чоловіків, видавши їх за працівників товариства.

Згодом ці документи були направлені для погодження до Міністерства оборони України. Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Згідно з ч. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

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Суд міноборони бронювання

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