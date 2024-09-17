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Опубликована финальная редакция законопроекта о повышении налогов

12:55, 17 сентября 2024
Стал известен текст законопроекта 11416-д о повышении налогов, который Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время.
Опубликована финальная редакция законопроекта о повышении налогов
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 16 сентября рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения 11416 (законопроект о повышении налогов).

Указанный законопроект, подготовленный в новой редакции на повторное первое чтение, предусматривает:

1) повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, а именно:

- повышение ставки военного сбора с доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины, с 1,5 до 5%;

- установление военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

- установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц;

2) установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков за 2024 год в размере 50%;

3) установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Кроме того, предлагается предусмотреть поручение Кабинету Министру о разработке законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в специальный фонд Государственного бюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Кроме того, предлагается изменение Закона «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», которое, по своему содержанию, касается оговорки относительно «применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций при осуществлении деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, в том числе при осуществлении расчетов с целью получения права на участие в азартной игре и/или получение игровых заменителей гривны, электронных денежных заменителей».

Ниже приводим текст законопроекта в финальной редакции.

Автор: Наталья Мамченко 

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