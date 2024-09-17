Евросоюз потратил 118 млрд евро на поддержку Украины

ЕС выделил 118 млрд евро Украине: 43,5 млрд на обучение военных и закупки оружия, 25,2 млрд макрофинансовой помощи.

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Евросоюз уже предоставил Украине помощь на сумму 118 млрд евро, сообщил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис в своем выступлении перед Европарламентом 17 сентября, как пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно заявлению Домбровскиса, эта сумма включает 25,2 млрд евро макрофинансовой помощи, 17 млрд евро для помощи беженцам, 14 млрд евро через фонд Ukraine Facility и 12 млрд евро в виде займов, субсидий и гарантий от стран Евросоюза. Кроме того, ЕС предоставил 43,5 млрд евро военной помощи, из которых 6,1 млрд евро поступили от Европейского фонда мира.

Домбровскис также сообщил, что на территории ЕС уже подготовлено 60 тысяч украинских военных, и евросоюзовцы планируют обучить еще 15 тысяч военнослужащих до конца зимы. ЕС достиг 70% цели по поставке Киеву одного миллиона снарядов.

Он также отметил, что Евросоюз выделил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов для поставки приоритетного вооружения Украине, включая артиллерийские снаряды и средства ПВО. Впервые эти средства будут использованы для закупок товаров украинского производства.

Домбровскис отметил, что большинство закупленного оружия должно поступить в Украину до конца 2024 года. Европейская Комиссия также работает над реализацией решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере 50 млрд долларов (около 46 млрд евро), которое будет компенсировано за счет доходов от замороженных российских активов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель добавил, что часть этих средств уже была направлена на закупку «приоритетного военного оснащения», включая дополнительные средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

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