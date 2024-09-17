Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Евросоюз потратил 118 млрд евро на поддержку Украины

12:50, 17 сентября 2024
ЕС выделил 118 млрд евро Украине: 43,5 млрд на обучение военных и закупки оружия, 25,2 млрд макрофинансовой помощи.
Евросоюз потратил 118 млрд евро на поддержку Украины
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евросоюз уже предоставил Украине помощь на сумму 118 млрд евро, сообщил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис в своем выступлении перед Европарламентом 17 сентября, как пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно заявлению Домбровскиса, эта сумма включает 25,2 млрд евро макрофинансовой помощи, 17 млрд евро для помощи беженцам, 14 млрд евро через фонд Ukraine Facility и 12 млрд евро в виде займов, субсидий и гарантий от стран Евросоюза. Кроме того, ЕС предоставил 43,5 млрд евро военной помощи, из которых 6,1 млрд евро поступили от Европейского фонда мира.

Домбровскис также сообщил, что на территории ЕС уже подготовлено 60 тысяч украинских военных, и евросоюзовцы планируют обучить еще 15 тысяч военнослужащих до конца зимы. ЕС достиг 70% цели по поставке Киеву одного миллиона снарядов.

Он также отметил, что Евросоюз выделил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов для поставки приоритетного вооружения Украине, включая артиллерийские снаряды и средства ПВО. Впервые эти средства будут использованы для закупок товаров украинского производства.

Домбровскис отметил, что большинство закупленного оружия должно поступить в Украину до конца 2024 года. Европейская Комиссия также работает над реализацией решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере 50 млрд долларов (около 46 млрд евро), которое будет компенсировано за счет доходов от замороженных российских активов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель добавил, что часть этих средств уже была направлена на закупку «приоритетного военного оснащения», включая дополнительные средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Опубликована финальная редакция законопроекта о повышении налогов

Стал известен текст законопроекта 11416-д о повышении налогов, который Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время.

Вместо согласованного в июне странами G7 предоставления 50 млрд долларов США за счет замороженных активов рф в ЕС планируют задействовать новый план – FT

ЕС может дать Украине до 40 млрд евро кредитов вместо 50 млрд долларов, которые G7 планировали предоставить за счет замороженных активов РФ – FT.

Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.

В Верховной Раде планируют исправить ситуацию с понижением зарплаты у руководящих работников Пенсионного фонда

Для того, чтобы руководящие работники Пенсионного фонда не увольнялись, предлагают внести изменения в государственный бюджет на 2024 год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді