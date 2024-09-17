Євросоюз витратив 118 млрд євро на підтримку України

ЄС виділив 118 млрд євро Україні: 43,5 млрд на навчання військових та закупівлі зброї, 25,2 млрд макрофінансової допомоги.

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Євросоюз вже надав Україні допомогу на суму 118 млрд євро, повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс у своєму виступі перед Європарламентом 17 вересня, як пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з заявою Домбровскіса, ця сума включає 25,2 млрд євро макрофінансової допомоги, 17 млрд євро для допомоги біженцям, 14 млрд євро через фонд Ukraine Facility та 12 млрд євро у вигляді позик, субсидій і гарантій від країн Євросоюзу. Крім того, ЄС надав 43,5 млрд євро військової допомоги, з яких 6,1 млрд євро надійшли від Європейського фонду миру.

Домбровскіс також повідомив, що на території ЄС вже підготовлено 60 тисяч українських військових, і євросоюзівці планують навчити ще 15 тисяч військовослужбовців до кінця зими. ЄС досяг 70% мети щодо постачання Києву одного мільйона снарядів.

Він також наголосив, що Євросоюз виділив 1,4 млрд євро прибутку від заморожених російських активів для постачання пріоритетного озброєння Україні, включаючи артилерійські снаряди та засоби ППО. Вперше ці кошти будуть використані для закупівель товарів українського виробництва.

Домбровскіс зазначив, що більшість закупленої зброї має надійти в Україну до кінця 2024 року. Європейська Комісія також працює над реалізацією рішення G7 про надання Україні фінансування у розмірі 50 млрд доларів (близько 46 млрд євро), яке буде компенсовано за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель додав, що частина цих коштів вже була спрямована на закупівлю «пріоритетного військового оснащення», включаючи додаткові засоби ППО та артилерійські боєприпаси.

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