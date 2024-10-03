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Обрано голову Донецького окружного адміністративного суду

10:28, 3 жовтня 2024
Суд очолила Олена Кошкош.
Обрано голову Донецького окружного адміністративного суду
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Донецький окружний адміністративний суд повідомляє, що відповідно до рішення зборів суддів Донецького окружного адміністративного суду від 2 жовтня 2024 року головою суду обрано Олену Кошкош.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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