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Избран председатель Донецкого окружного административного суда

10:28, 3 октября 2024
Суд возглавила Елена Кошкош.
Избран председатель Донецкого окружного административного суда
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Донецкий окружной административный суд сообщает, что в соответствии с решением собрания судей Донецкого окружного административного суда от 2 октября 2024 года председателем суда избрана Елена Кошкош.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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