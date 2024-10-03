Лучше закрыть окна — в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха

Как сообщает КГГА, причиной загрязненности воздуха пожары в экосистеме Киевской области.

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В Киеве на 3 октября фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха, сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

В КГГА отметили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.

Киевлянам напомнили, что, по информации Укргидрометцентра, прогнозировалось попадание пыли из Каспийской низменности на территорию Киевщины.

До улучшения ситуации в КГГА советуют не выходить на улицу по возможности закрыть окна и пить много воды.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украину накрывает пылевая буря.

В сентябре Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха.

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