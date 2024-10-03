Краще зачинити вікна — у Києві високий рівень забрудненості повітря

Як повідомляє КМДА, причиною забрудненості повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

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У Києві станом на ранок 3 жовтня фіксується високий рівень забрудненості повітря, повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Зафіксовано підвищення концентрації зважених частинок (пилу).

У КМДА зазначили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.

Киянам нагадали, що за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

До поліпшення ситуації в КМДА радять не виходити на вулицю за можливості, закрити вікна та пити багато води.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україну накриває пилова буря.

У вересні Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря.

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