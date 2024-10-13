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SpaceX вперше змогла посадити носій Super Heavy після запуску Starship, відео

16:45, 13 жовтня 2024
Starship Super Heavy повернувся на стартовий майданчик під час історичної спроби посадки.
SpaceX вперше змогла посадити носій Super Heavy після запуску Starship, відео
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У неділю, 13 жовтня, компанія SpaceX провела випробувальний запуск Starship Super Heavy, який отримав назву Starship Flight 5.

Надважкий прискорювач Starship Flight 5 успішно відокремився від корабля Starship і успішно завершив активацію двигуна. Крім того, ракета Starship Super Heavy компанії SpaceX повернулася на стартовий майданчик під час історичної спроби посадки.

Це вже п'ятий випробувальний політ ракети Starship, яка разом із прискорювачем Super Heavy є найбільшою і найпотужнішою ракетою у світі.

«Інженери SpaceX витратили роки на підготовку і місяці на тестування спроби захоплення прискорювача, а техніки витратили десятки тисяч годин на створення інфраструктури, щоб максимально збільшити наші шанси на успіх. Ми не приймаємо жодних компромісів, коли йдеться про забезпечення безпеки громадськості та нашої команди, і спроба повернення буде здійснена лише за відповідних умов», — написала SpaceX в огляді місії.

Повністю складені, ракета-носій Starship та Super Heavy від SpaceX, є найвищою та найпотужнішою ракетою у світі. Їхня висота становить майже 122 метри, 33 двигуни Raptor живлять перший ступінь Super Heavy, а шість двигунів Raptor живлять космічний корабель Starship.

Це не перший випробувальний політ Starship. SpaceX вперше досягла космосу зі Starship під час випробувального запуску Flight 4 6 червня, але Starship отримав пошкодження під час входу в атмосферу.

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Ілон Маск

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