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Президент Польщі Анджей Дуда планує зустріч з Дональдом Трампом у США

08:14, 9 листопада 2024
Візит обговорюється, але дата залишається невідомою.
Президент Польщі Анджей Дуда планує зустріч з Дональдом Трампом у США
Джерело фото: Главком
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Президент Польщі Анджей Дуда, ймовірно, незабаром вирушить до США для зустрічі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє TVN 24.

За даними Gazeta Wyborcza, візит може відбутися вже сьогодні ввечері, коли Дуда планує виліт до Сполучених Штатів. Однак керівник Управління міжнародної політики канцелярії президента Мешко Павляк спростував ці дані, заявивши, що «виліт на сьогодні не запланований».

Павляк також зазначив, що президент Дуда вже привітав Трампа з перемогою та подякував польській діаспорі за активну участь у виборах.

«Вітаю, пане президенте, Доналд Трамп! Ви зробили це!», – написав Дуда в соцмережі Х. Він також подякував польській діаспорі за активну і колективну участь у виборах.

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США Польща Дональд Трамп Анджей Дуда

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