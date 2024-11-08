Володимир Зеленський призначив нових керівників Волинської та Закарпатської ОДА

Іван Рудницький очолив Волинь, Мирослав Білецький – Закарпаття.

Джерело фото: Главком

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Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій. Відповідні укази №755/2024 і №756/2024 опубліковані на сайті президента.

Волинську ОДА очолив Іван Рудницький, а на Закарпатті головою адміністрації призначено Мирослава Білецького, який раніше виконував обов’язки голови області.

Також указом №754/2024 Зеленський звільнив Юрія Погуляйка з посади голови Волинської ОДА.

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