Німецький уряд іронічно відповів на заяву Маска про Шольца

Німецький уряд відповів на образиливі висловлювання Маска щодо Шольца: «На X є свобода для дурнів».

Джерело фото: Polskie Radio

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Ілон Маск назвав Олафа Шольца «дурнем» через розпад правлячої коаліції у Німеччині. Федеральний уряд Німеччини відреагував на різку заяву американського мільярдера, пише Spiegel.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіана Хоффманн коротко прокоментувала ситуацію, зазначивши: «На X є свобода для дурнів».

Хоффманн також пояснила, що соцмережі залишаються важливим інструментом для інформування громадськості про діяльність уряду, тому акаунт уряду на X продовжує функціонувати.

Інцидент стався після розпаду німецької правлячої коаліції, очолюваної Шольцем, що викликало хвилю критики з боку Маска, який назвав канцлера образливим словом у соцмережі.

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