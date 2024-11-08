Немецкое правительство иронично ответило на заявление Маска о Шольце

Немецкое правительство ответило на оскорбительные высказывания Маска в отношении Шольца: «На X есть свобода для дураков».

Источник фото: Polskie Radio

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Илон Маск назвал Олафа Шольца «дураком» из-за распада правящей коалиции в Германии. Федеральное правительство Германии отреагировало на резкое заявление американского миллиардера, пишет Spiegel.

Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн кратко прокомментировала ситуацию, отметив: «На X есть свобода для дураков».

Хоффманн также пояснила, что соцсети остаются важным инструментом для информирования общественности о деятельности правительства, поэтому аккаунт правительства на X продолжает функционировать.

Инцидент произошел после распада немецкой правящей коалиции, возглавляемой Шольцем, что вызвало волну критики со стороны Маска, который назвал канцлера оскорбительным словом в соцсети.

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