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Администрация Байдена отменила запрет подрядчикам монтировать в Украине оружие, поставляемое США

21:19, 8 ноября 2024
Американские оборонные подрядчики будут оказывать техническую поддержку Украине прямо на месте.
Администрация Байдена отменила запрет подрядчикам монтировать в Украине оружие, поставляемое США
Источник фото: Foreign Ukraine
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Администрация президента США Джо Байдена приняла решение разрешить американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, переданного Пентагоном. Это значительное смягчение политики, направленное на то, чтобы помочь Киеву в борьбе с российской агрессией, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам представителя США, небольшое количество подрядчиков будет располагаться далеко от линии фронта и не будет участвовать в боевых действиях. Их задача - быстрый ремонт и обслуживание предоставленной техники, что позволит уменьшить задержки в ее использовании. Ранее украинская сторона вынуждена была либо транспортировать технику за пределы страны, либо решать вопрос ремонта дистанционно, что задерживало восстановление оборудования.

Это изменение происходит на фоне того, что США передают Украине все более сложные системы вооружения, например ПВО Patriot и истребители F-16, для которых быстрый ремонт является критически важным. По информации Reuters, часть оборудования остается вне действия из-за повреждений и ограниченного доступа к обслуживанию.

Решение приближает политику Пентагона к подходу Государственного департамента США и USAID, которые уже имеют своих подрядчиков в Украине. Обеспечением безопасности подрядчиков будут заниматься сами компании, заключившие контракты с Пентагоном.

Американские чиновники отмечают, что этот шаг принят в критический момент: россия усилила давление на Киев, а Украина столкнулась с необходимостью формировать мощные боевые силы для противодействия постоянному российскому наступлению.

Издание отмечает, что ситуация также может осложниться со сменой администрации в США, поскольку Дональд Трамп, избранный президентом, уже критиковал объемы военной помощи Украине, а его обещание «быстро завершить войну» вызывает вопросы относительно будущей поддержки Киева. Трамп должен вступить в должность 20 января.

Поддержка США стала ключевым фактором в противостоянии Украины против более крупного и лучше оснащенного противника. Украина также продолжает призывать Запад разрешить использование дальнобойных ракет для ударов по российским целям. Впрочем, Байден пока не объявлял об изменении этой политики из-за опасений относительно возможного обострения конфликта со стороны москвы.

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США оружие

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