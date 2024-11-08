Делаем все, чтобы заставить рф к нормальным, содержательным переговорам на основе международного права, а не террора – обращение Президента.

После саммита в Будапеште Украина и Европа скоординировали действия для укрепления партнерства, – Владимир Зеленский.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встречах в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Украина представила свою позицию, а европейские партнеры договорились о скоординированных действиях для укрепления партнерства в Европе и Евроатлантике. Зеленский подчеркнул, что стабильность для европейских народов невозможна без сильной Европы и поддержки Америки. По словам Президента, следующая неделя также должна принести важные результаты. Владимира Зеленского цитирует Офис Президента.

«Сегодня уже весь день встречи и совещания в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должны быть общими, скоординированными и такими, что прямо помогает нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно. И следующая неделя должна также принести соответствующие результаты - результаты в нашей работе с партнерами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Говорил сегодня с Президентом Финляндии. О нашем сотрудничестве - и двустороннем, и с более широким кругом партнеров. Я благодарен Финляндии за всю оборонную и политическую поддержку, которую мы получаем. Уже 26 пакетов военной поддержки. Спасибо! Обсудили также перспективы ближайших месяцев, а также контакты Финляндии с другими государствами, с другими лидерами, которые принципиально важны для реального мира для Украины и всей Европы. Делаем все, чтобы заставить Россию к нормальным, содержательным переговорам на основе международного права, а не террора.

Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций.

Продолжил нашу государственную традицию уважения к Героям Украины - воинам, которые проявили чрезвычайную храбрость и заслуживают чрезвычайной благодарности. Еще 30 квартир для наших украинских Героев. Воины и семьи воинов Сухопутных войск, Воздушных сил, ВМС, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, ТрО, Национальной гвардии Украины, а также работника ГСЧС Украины в Харьковской области - к сожалению, погибшего Героя Украины. Это всегда будет в Украине основой политики героев - наша не только память о тех, кто спас Украину своей смелостью, но и наша способность показать государственное уважение конкретными действиями, конкретными решениями, конкретной заботой об украинских героях.

И еще одно.

Было специальное мое поручение правительства для всей украинской школы - для всех украинских учителей. То, что поддержит в следующем году. Фиксированная доплата для всех педагогических работников школ: с января тысяча гривен каждому, с сентября будет увеличение и будут 2 тысячи гривен. Сегодня Кабинет Министров принял это решение. Мы все понимаем, что ресурсы нашего государства ограничены, но правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины. Средства на это есть. Чиновники готовят сейчас также другие решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце.

Я благодарен всем, кто с Украиной!»

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