Робимо все, щоб змусити рф до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента.

Після саміту в Будапешті Україна та Європа скоординували дії для зміцнення партнерства, – Володимир Зеленський.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустрічі у Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Україна представила свою позицію, а європейські партнери домовилися про скоординовані дії для зміцнення партнерства в Європі та Євроатлантиці. Зеленський підкреслив, що стабільність для європейських народів неможлива без сильної Європи та підтримки Америки. За словами Президента, наступний тиждень також має принести важливі результати. Володимира Зеленського цитує Офіс Президента.

«Сьогодні вже весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе. І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії. Про нашу співпрацю – і двосторонню, і з ширшим колом партнерів. Я вдячний Фінляндії за всю оборонну та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую! Обговорили також перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру для України та всієї Європи. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору.

Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій.

Продовжив нашу державну традицію шани до Героїв України – воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність. Ще 30 квартир для наших українських Героїв. Воїни й родини воїнів Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, ТрО, Національної гвардії України, а також працівника ДСНС України в Харківській області – на жаль, загиблого Героя України. Це завжди буде в Україні основою політики героїв – наша не тільки пам’ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями, конкретним піклуванням про українських героїв.

І ще одне.

Було спеціальне моє доручення уряду для всієї української школи – для всіх українських вчителів. Те, що підтримає в наступному році. Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня тисяча гривень кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тисячі гривень. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є. Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.

Я вдячний усім, хто з Україною!»

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