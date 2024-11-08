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У «Резерв+» сталися технічні збої в оформленні відстрочки

20:51, 8 листопада 2024
У додатку «Резерв+» доступна функція відстрочки для студентів та людей з інвалідністю, але є технічні збої.
У «Резерв+» сталися технічні збої в оформленні відстрочки
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У додатку Резерв+ повноцінно запрацювали три типи відстрочок, зокрема, для студентів та людей з інвалідністю. Однак, як повідомляють користувачі, наразі система працює нестабільно, і виникають технічні проблеми під час подачі заявки.

Ймовірно, масовий попит на нову функцію призвів до навантаження на сервіс, через що користувачі стикаються із труднощами в процесі оформлення відстрочки.

Про впровадження додаткового функціоналу в застосунок повідомлялося наприкінці серпня.

Раніше Катерина Черногоренко повідомила, що електронні відстрочки від мобілізації спочатку будуть доступні не для всіх.

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мобілізація відстрочка Резерв+

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