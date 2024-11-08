У Запоріжжі рятувальники завершили розбір завалів – серед загиблих та постраждалих є діти

Запоріжжя під ударом: 10 загиблих, серед них дитина, і 41 постраждалий від російських ракет.

Російські окупанти завдали ракетних ударів і використали КАБи по Запоріжжю, внаслідок чого кількість загиблих зросла до 10 осіб, серед яких є одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи в місті вже завершені, про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок атак постраждали 41 людина, з яких 4 – діти. Рятувальники змогли врятувати 3 осіб, серед яких двоє дітей. Дітей серед постраждалих зазначив також керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Згідно з його словами, троє неповнолітніх перебувають під наглядом медиків – хлопці віком 15, 5 та 1 рік, а також чотиримісячна дівчинка.

У лікарнях міста знаходяться близько 30 людей у стані середньої тяжкості, більшість з яких отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ситуація в місті залишається складною, а рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нападу.

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