В Запорожье спасатели завершили разбор завалов - среди погибших и пострадавших есть дети

Запорожье под ударом: 10 погибших, среди них ребенок, и 41 пострадавший от российских ракет.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары и использовали КАБы по Запорожью, в результате чего количество погибших возросло до 10 человек, среди которых есть один ребенок. Аварийно-спасательные работы в городе уже завершены, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атак пострадали 41 человек, из которых 4 - дети. Спасатели смогли спасти 3 человек, среди которых двое детей. Детей среди пострадавших отметил также руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров. Согласно его словам, трое несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков - ребята в возрасте 15, 5 и 1 год, а также четырехмесячная девочка.

В больницах города находятся около 30 человек в состоянии средней тяжести, большинство из которых получили ранения различной степени тяжести. Ситуация в городе остается сложной, а спасательные службы продолжают работать над ликвидацией последствий нападения.

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