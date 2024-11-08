В «Резерв+» произошли технические сбои в оформлении отсрочки

В приложении «Резерв+» доступна функция отсрочки для студентов и людей с инвалидностью, но есть технические сбои.

В приложении Резерв+ полноценно заработали три типа отсрочек, в частности, для студентов и людей с инвалидностью. Однако, как сообщают пользователи, пока система работает нестабильно, и возникают технические проблемы при подаче заявки.

Вероятно, массовый спрос на новую функцию привел к нагрузке на сервис, из-за чего пользователи сталкиваются с трудностями в процессе оформления отсрочки.

О внедрении дополнительного функционала в приложение сообщалось в конце августа.

Ранее Екатерина Черногоренко сообщила, что электронные отсрочки от мобилизации сначала будут доступны не для всех.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.