Практика судів
  1. В Україні

У листопаді в Резерв+ повноцінно запрацюють три типи відстрочок — Міноборони

17:38, 6 листопада 2024
Електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей будуть доступні у Резерв+ вже цього місяця.
У листопаді в Резерв+ повноцінно запрацюють три типи відстрочок — Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У додатку Резерв+ повноцінно запрацюють три типи відстрочок вже у листопаді. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Про впровадження додаткового функціоналу в застосунок повідомлялося наприкінці серпня.

За словами Черногоренко, вже цього місяця у застосунку будуть:

  • відстрочка для людей з інвалідністю;
  • відстрочка для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;
  • відстрочка для батьків багатодітних сімей.

Вона додала, що відстрочки у Резерв+ мають бути дуже простими: достатньо буде зайти у застосунок, відправити запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться у електронний військово-обліковий документ.

Черногоренко також підкреслила, що зараз у відомстві намагаються перенести абсолютно всі відстрочки в онлайн, а також щоб Резерв+ став повноцінною альтернативою ТЦК.

Раніше Катерина Черногоренко повідомила, що електронні відстрочки від мобілізації спочатку будуть доступні не для всіх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

армія відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп має 75 днів на формування нової команди – ким може стати Ілон Маск

У Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня

Міноборони почало тестування зимової військової форми для жінок

Як зазначили у Міноборони, впровадження зручної військової форми для жінок дуже важливе.

Період з часу прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, де було повідомлено про підозру, до моменту її скасування прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування – Верховний Суд

Прокурори вищого рівня наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК – Верховний Суд.

Орендував авто, відключав GPS і в подальшому продавав – Верховний Суд висловився щодо складу злочину про незаконне заволодіння авто шляхом обману

Засуджений особисто підписував підроблені довіреності, з метою оформлення передоручення звертався до приватних нотаріусів з підробленими документами, під час оформлення договору-продажу представлявся як представник власника авто, шукав можливості відключити на орендованих авто систему GPS-моніторингу.

Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення – підписано закон

Президент підписав зміни до Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися Національним банком України у порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді