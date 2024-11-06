У листопаді в Резерв+ повноцінно запрацюють три типи відстрочок — Міноборони

Електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей будуть доступні у Резерв+ вже цього місяця.

У додатку Резерв+ повноцінно запрацюють три типи відстрочок вже у листопаді. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Про впровадження додаткового функціоналу в застосунок повідомлялося наприкінці серпня.

За словами Черногоренко, вже цього місяця у застосунку будуть:

відстрочка для людей з інвалідністю;

відстрочка для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;

відстрочка для батьків багатодітних сімей.

Вона додала, що відстрочки у Резерв+ мають бути дуже простими: достатньо буде зайти у застосунок, відправити запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться у електронний військово-обліковий документ.

Черногоренко також підкреслила, що зараз у відомстві намагаються перенести абсолютно всі відстрочки в онлайн, а також щоб Резерв+ став повноцінною альтернативою ТЦК.

Раніше Катерина Черногоренко повідомила, що електронні відстрочки від мобілізації спочатку будуть доступні не для всіх.

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