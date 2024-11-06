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Міноборони почало тестування зимової військової форми для жінок

17:21, 6 листопада 2024
Як зазначили у Міноборони, впровадження зручної військової форми для жінок дуже важливе.
Міноборони почало тестування зимової військової форми для жінок
Джерело фото: Міноборони
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У Міністерстві оборони повідомили про початок тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової. Про це йшлося під час наради під головуванням заступника міністра оборони Сергія Мельника.

Так, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань. 

«Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок», – зазначив Сергій Мельник

Водночас він додав, що процес уповільнюється через низьку зацікавленість виробників надавати тестові зразки для проведення випробувань, необхідних для розробки технічних умов для виробництва.

Міністерство також враховує результати тестування літньої форми та натільної білизни в польових умовах. Вже заплановано зміни до технічних умов окремих елементів військового одягу з урахуванням відгуків жінок-військовослужбовців. 

Також Сергій Мельник наголосив на необхідності забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту при зменшенні ваги бронеплит.

Нагадаємо, раніше голова ГО Марія Берлінська вказала, що Україні потрібно мобілізувати жінок, «щоб не програти». До цього посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що в ЗСУ будуть призивати жінок, якщо це буде необхідно, «щоб врятувати Європу від війни». Крім того, активістка і військова Євгенія Закревська заявила, що новобранців у ЗСУ не вистачає і треба мобілізувати жінок. За її словами, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок.

У Міністерстві оборони також зазначили, що до кінця 2024 року проведуть реконструкцію частини своїх будівель. Заступник міністра оборони додав, що наразі формується перелік об’єктів міністерства, які підлягатимуть реконструкції у 2025 році, а також визначаються терміни початку та завершення робіт і джерела фінансування.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ Міноборони жінки форма

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