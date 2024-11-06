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Universal Music подав до суду на свого конкурента Believe через піратство пісень Ріанни й Леді Гаги

20:35, 6 листопада 2024
Believe звинувачують у розпосюдженні треків популярних виконавців, імена яких навмисно були написані неправильно.
Universal Music подав до суду на свого конкурента Believe через піратство пісень Ріанни й Леді Гаги
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Холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group звинувачує свого конкурента, дистриб’ютора Believe, у піратстві пісень популярних виконавців. Про це повідомляє Variety.

Так, Universal Music Group подав скаргу до федерального суду в Нью-Йорку, у якому стверджує, що Believe розповсюджує треки фейкових виконавців.

Йдеться, зокрема, про пісні, в яких неправильно написані імена артистів — Kendrik Laamar, Arriana Gramde, Jutin Biber і Llady Gaga. Ці композиції є просто прискореними версіями пісень справжніх артистів.

Ствердужється, що бізнес-модель Believe базується на піратстві творів, захищених авторським правом, включаючи пісні Аріани Гранде, Біллі Айліш, Елтона Джона, Rolling Stones та багатьох інших.

«Список клієнтів Believe переповнений фейковими «артистами» та піратськими студіями звукозапису, які покладаються на Believe та її мережу для розповсюдження незаконних копій популярних звукозаписів у всій цифровій музичній екосистемі. Хоча Believe повністю усвідомлює, що її бізнес-модель живиться внаслідок нестримного піратства, вона уникає основних заходів для запобігання порушенням авторських прав і закриває очі на той факт, що її музичний каталог рясніє звукозаписами, які порушують авторські права», - йдеться в позові.

Компанія Believe зібрала великий музичний каталог і має угоди з такими платформами, як Spotify, YouTube, Apple Music і Amazon.

Згідно з позовом, Believe надала мільйони треків на ці платформи без жодної перевірки, яка мала б довести, що треки не складаються з матеріалів, захищених авторським правом.

У результаті, згідно з позовом, каталог містить багато прискорених або «реміксованих» версій пісень артистів, які підписали контракти з UMG.

Believe також звинувачують у фейковому підтвердженні права власності на ці треки в системі ідентифікації контенту YouTube, що ускладнює для виконавців UMG заяву про свої власні пісні.

Представник компанії спростував ці звинувачення.

«Believe і TuneCore не коментують незавершені судові процеси. Як компанії, які працюють з артистами та лейблами по всьому світу, ми дуже серйозно ставимося до поваги авторських прав. Ми рішуче спростовуємо ці заяви та заяви, зроблені Universal Music Group, і будемо боротися з ними», - наголосили у Believe.

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музична індустрія

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