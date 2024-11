Universal Music подал в суд на своего конкурента Believe из-за пиратства песен Рианны и Леди Гаги

Believe обвиняют в распространении треков популярных исполнителей, имена которых специально были написаны неправильно.

Холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group обвиняет своего конкурента, дистрибьютора Believe, в пиратстве песен популярных исполнителей. Об этом сообщает Variety.

Так, Universal Music Group подал жалобу в федеральный суд в Нью-Йорке, в котором утверждает, что Believe распространяет треки фейковых исполнителей.

Речь идет о креме о песнях, в которых неправильно написаны имена артистов — Kendrik Laamar, Arriana Gramde, Jutin Biber и Llady Gaga. Эти композиции просто ускоренными версиями песен настоящих артистов.

Утверждается, что бизнес-модель Believe базируется на пиратстве произведений, защищенных авторским правом, включая песни Арианы Гранде, Билли Айлиш, Элтона Джона, Rolling Stones и многие другие.

Список клиентов Believe переполнен фейковыми «артистами» и пиратскими студиями звукозаписи, которые полагаются на Believe и ее сеть для распространения незаконных копий популярных звукозаписей во всей цифровой музыкальной экосистеме. Хотя Believe полностью осознает, что ее бизнес-модель питается вследствие безудержного пиратства, она избегает основных мер по предотвращению нарушений авторских прав и закрывает глаза на тот факт, что ее музыкальный каталог изобилует звукозаписями, нарушающими авторские права», - говорится в иске.

Компания Believe собрала большой музыкальный каталог и имеет соглашения с такими платформами как Spotify, YouTube, Apple Music и Amazon.

Согласно иску, Believe предоставила миллионы треков на эти платформы без всякой проверки, которая должна доказать, что треки не состоят из материалов, защищенных авторским правом.

В результате, согласно иску, каталог содержит много ускоренных или «ремиксированных» версий песен артистов, подписавших контракты с UMG.

Believe также обвиняют в фейковом подтверждении права собственности на эти треки в системе идентификации контента YouTube, что усложняет для исполнителей UMG заявление о своих песнях.

Представитель компании опроверг эти обвинения.

Believe и TuneCore не комментируют незавершенные судебные процессы. Как компании, работающие с артистами и лейблами по всему миру, мы очень серьезно относимся к уважению авторских прав. Мы решительно опровергаем эти заявления и заявления, сделанные Universal Music Group и будем бороться с ними», - подчеркнули в Believe.