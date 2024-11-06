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Минобороны начало тестирование зимней военной формы для женщин

17:21, 6 ноября 2024
Как отметили в Минобороны, внедрение удобной военной формы для женщин очень важно.
Минобороны начало тестирование зимней военной формы для женщин
Источник фото: Минобороны
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В Министерстве обороны сообщили о начале тестирования новых образцов женской формы, в частности, демисезонной и зимней. Об этом шла речь во время совещания под председательством заместителя министра обороны Сергея Мельника.

Так, сейчас продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин. Первые же образцы зимней формы подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.

«Внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не актуальна для женщин», – отметил Сергей Мельник.

В то же время, он добавил, что процесс замедляется из-за низкой заинтересованности производителей предоставлять тестовые образцы для проведения испытаний, необходимых для разработки технических условий для производства.

Министерство также учитывает результаты тестирования летней формы и нательного белья в полевых условиях. Уже запланированы изменения в технические условия отдельных элементов военной одежды с учетом отзывов женщин-военнослужащих.

Также Сергей Мельник отметил необходимость обеспечить женские бронежилеты, отвечающие требованиям защиты при уменьшении веса бронеплит.

Напомним, ранее глава ОО Мария Берлинская указала, что Украине нужно мобилизовать женщин, «чтобы не проиграть». До этого посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в ВСУ будут призывать женщин, если это будет необходимо, «чтобы спасти Европу от войны». Кроме того, активистка и военная Евгения Закревская заявила, что новобранцев в ВСУ не хватает и нужно мобилизовать женщин. По ее словам, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин.

В Министерстве обороны также отметили, что до конца 2024 года будет проведена реконструкция части своих зданий. Заместитель министра обороны добавил, что формируется перечень объектов министерства, которые будут подлежать реконструкции в 2025 году, а также определяются сроки начала и завершения работ и источники финансирования.

Автор: Наталья Мамченко

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ВСУ Минобороны женщины форма

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Минобороны начало тестирование зимней военной формы для женщин

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