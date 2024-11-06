В ноябре в Резерв+ полноценно заработают три типа отсрочек — Минобороны

В приложении Резерв+ полноценно заработают три типа отсрочек уже в ноябре. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.
О внедрении дополнительного функционала в приложение сообщалось в конце августа.
По словам Черногоренко, уже в этом месяце в приложении будут:
Она добавила, что отсрочки в Резерв+ должны быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.
Черногоренко также подчеркнула, что сейчас в ведомстве пытаются перенести все отсрочки в онлайн, а также чтобы Резерв+ стал полноценной альтернативой ТЦК.
Ранее Екатерина Черногоренко сообщила, что электронные отсрочки от мобилизации сначала будут доступны не для всех.
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