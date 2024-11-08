Практика судів
  1. У світі

Адміністрація Байдена скасувала заборону підрядникам монтувати в Україні зброю, що постачається США

21:19, 8 листопада 2024
Американські оборонні підрядники надаватимуть технічну підтримку Україні прямо на місці.
Адміністрація Байдена скасувала заборону підрядникам монтувати в Україні зброю, що постачається США
Джерело фото: Foreign Ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, переданого Пентагоном. Це значне пом'якшення політики, спрямоване на те, щоб допомогти Києву в боротьбі з російською агресією, повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.

За словами представника США, невелика кількість підрядників розташовуватиметься далеко від лінії фронту і не братиме участі в бойових діях. Їхнє завдання – швидкий ремонт та обслуговування наданої техніки, що дозволить зменшити затримки у її використанні. Раніше українська сторона змушена була або транспортувати техніку за межі країни, або вирішувати питання ремонту дистанційно, що затримувало відновлення обладнання.

Ця зміна відбувається на тлі того, що США передають Україні дедалі складніші системи озброєння, як-от ППО Patriot та винищувачі F-16, для яких швидкий ремонт є критично важливим. За інформацією Reuters, частина обладнання залишається поза дією через пошкодження та обмежений доступ до обслуговування.

Рішення наближає політику Пентагону до підходу Державного департаменту США та USAID, які вже мають своїх підрядників в Україні. Забезпеченням безпеки підрядників займатимуться самі компанії, що уклали контракти з Пентагоном.

Американські чиновники зазначають, що цей крок прийнято в критичний момент: росія посилила тиск на Київ, а Україна зіткнулася з необхідністю формувати потужні бойові сили для протидії постійному російському наступу.

Видання зазначає, що ситуація також може ускладнитися зі зміною адміністрації в США, оскільки Дональд Трамп, обраний президентом, вже критикував обсяги військової допомоги Україні, а його обіцянка «швидко завершити війну» викликає запитання щодо майбутньої підтримки Києва. Трамп має вступити на посаду 20 січня.

Підтримка США стала ключовим чинником у протистоянні України проти більшого і краще оснащеного противника. Україна також продовжує закликати Захід дозволити використання далекобійних ракет для ударів по російських цілях. Втім, Байден поки не оголошував про зміни цієї політики через побоювання щодо можливого загострення конфлікту з боку москви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США зброя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду

Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.

IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС

Офіційна причина – «окремі технічні проблеми, які залишаються невирішеними».

Кабмін вніс зміни щодо права цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї

Йдеться про зброю, яка була знайдена і задекларована.

Новий держсекретар, очільник Пентагону і Генпрокурор – FoxNews назвало імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа

Держсекретарем може стати сенатор Марко Рубіо, очільником Пентагону - «зелений берет», конгресмен Майк Уолц, а Генеральним прокурором – адвокат, сенатор Майк Лі, який працював із суддею Верховного суду Семюелем Аліто.

Зараз склалася ситуація, яку Дональд Трамп передбачив 4 місяці тому — Віктор Орбан

Віктор Орбан нагадав, що зустрічався з Зеленським і Трампом 4 місяці тому, і зазначив, що основна проблема – відсутність комунікації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси