Адміністрація Байдена скасувала заборону підрядникам монтувати в Україні зброю, що постачається США

Американські оборонні підрядники надаватимуть технічну підтримку Україні прямо на місці.

Джерело фото: Foreign Ukraine

Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, переданого Пентагоном. Це значне пом'якшення політики, спрямоване на те, щоб допомогти Києву в боротьбі з російською агресією, повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.

За словами представника США, невелика кількість підрядників розташовуватиметься далеко від лінії фронту і не братиме участі в бойових діях. Їхнє завдання – швидкий ремонт та обслуговування наданої техніки, що дозволить зменшити затримки у її використанні. Раніше українська сторона змушена була або транспортувати техніку за межі країни, або вирішувати питання ремонту дистанційно, що затримувало відновлення обладнання.

Ця зміна відбувається на тлі того, що США передають Україні дедалі складніші системи озброєння, як-от ППО Patriot та винищувачі F-16, для яких швидкий ремонт є критично важливим. За інформацією Reuters, частина обладнання залишається поза дією через пошкодження та обмежений доступ до обслуговування.

Рішення наближає політику Пентагону до підходу Державного департаменту США та USAID, які вже мають своїх підрядників в Україні. Забезпеченням безпеки підрядників займатимуться самі компанії, що уклали контракти з Пентагоном.

Американські чиновники зазначають, що цей крок прийнято в критичний момент: росія посилила тиск на Київ, а Україна зіткнулася з необхідністю формувати потужні бойові сили для протидії постійному російському наступу.

Видання зазначає, що ситуація також може ускладнитися зі зміною адміністрації в США, оскільки Дональд Трамп, обраний президентом, вже критикував обсяги військової допомоги Україні, а його обіцянка «швидко завершити війну» викликає запитання щодо майбутньої підтримки Києва. Трамп має вступити на посаду 20 січня.

Підтримка США стала ключовим чинником у протистоянні України проти більшого і краще оснащеного противника. Україна також продовжує закликати Захід дозволити використання далекобійних ракет для ударів по російських цілях. Втім, Байден поки не оголошував про зміни цієї політики через побоювання щодо можливого загострення конфлікту з боку москви.

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