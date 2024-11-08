Владимир Зеленский назначил новых руководителей Волынской и Закарпатской ОГА

Иван Рудницкий возглавил Волынь, Мирослав Билецкий – Закарпатье.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей Волынской и Закарпатской областных государственных администраций. Соответствующие указы №755/2024 и №756/2024 опубликованы на сайте президента.

Волынскую ОГА возглавил Иван Рудницкий, а на Закарпатье главой администрации назначен Мирослав Билецкий, который ранее исполнял обязанности главы области.

Также указом №754/2024 Зеленский уволил Юрия Погуляйко с должности главы Волынской ОГА.

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