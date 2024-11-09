Президент Польши Анджей Дуда планирует встречу с Дональдом Трампом в США

Визит обсуждается, но дата остается неизвестной.

Источник фото: Главком

Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, вскоре отправится в США для встречи с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает TVN 24.

По данным Gazeta Wyborcza, визит может состояться уже сегодня вечером, когда Дуда планирует вылет в Соединенные Штаты. Однако руководитель Управления международной политики канцелярии президента Мешко Павляк опроверг эти данные, заявив, что «вылет на сегодня не запланирован».

Павляк также отметил, что президент Дуда уже поздравил Трампа с победой и поблагодарил польскую диаспору за активное участие в выборах.

«Поздравляю, господин президент, Дональд Трамп! Вы сделали это!», - написал Дуда в соцсети Х. Он также поблагодарил польскую диаспору за активное и коллективное участие в выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.