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Президент Польши Анджей Дуда планирует встречу с Дональдом Трампом в США

08:14, 9 ноября 2024
Визит обсуждается, но дата остается неизвестной.
Президент Польши Анджей Дуда планирует встречу с Дональдом Трампом в США
Источник фото: Главком
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Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, вскоре отправится в США для встречи с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает TVN 24.

По данным Gazeta Wyborcza, визит может состояться уже сегодня вечером, когда Дуда планирует вылет в Соединенные Штаты. Однако руководитель Управления международной политики канцелярии президента Мешко Павляк опроверг эти данные, заявив, что «вылет на сегодня не запланирован».

Павляк также отметил, что президент Дуда уже поздравил Трампа с победой и поблагодарил польскую диаспору за активное участие в выборах.

«Поздравляю, господин президент, Дональд Трамп! Вы сделали это!», - написал Дуда в соцсети Х. Он также поблагодарил польскую диаспору за активное и коллективное участие в выборах.

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США Польша Дональд Трамп Анджей Дуда

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