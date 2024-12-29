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У Грузії люди вийшли на вулиці з червоними картками на знак протесту проти інавгурації Кавелашвілі, фото

17:03, 29 грудня 2024
Мітингувальники показували «червоні картки», схожі на суддівські у футболі.
У Грузії люди вийшли на вулиці з червоними картками на знак протесту проти інавгурації Кавелашвілі, фото
Фото: ekhokavkaza.com
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У неділю, 29 грудня, в Тбілісі громадяни країни вийшли на акцію з червоними картками на знак протесту проти інавгурації колишнього футболіста Міхеіла Кавелашвілі, який зранку 29 грудня склав присягу президента, пише «Эхо Кавказа».

Під час акції протесту сталися сутички між поліцією та громадянами.

Демонстранти виступають проти президента Міхеіла Кавелашвілі, легітимність якого не визнають Саломе Зурабішвілі, опозиція та низка міжнародних партнерів країни.

Під час інавгурації під будівлею парламенту зібралися протестувальники, які кричали «Ви — раби». Також мітингувальники показували «червоні картки», схожі на суддівські у футболі.

Зазначається, що силовики вже розпочали затримання і відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі, де були протестувальники. 

Раніше Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац у Грузії.

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Грузія

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