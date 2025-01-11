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Вміє спілкуватися та виражати емоції — компанія Realbotix випустила робота-жінку, відео

09:23, 11 січня 2025
Представлено нового робота у вигляді жінки Melody, який може взаємодіяти та виражати емоції.
Вміє спілкуватися та виражати емоції — компанія Realbotix випустила робота-жінку, відео
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Компанія Realbotix презентувала робота у вигляді жінки, який здатен спілкуватися, запам’ятовувати людей і показувати емоції. Ззовні робот дуже схожий на справжню людину. Про це розповідає Interesting Engineering.

Новий робот, що отримав назву Melody, вражає своєю функціональністю, адаптивністю та покращеним користувацьким досвідом порівняно з попередніми моделями.

Серед основних покращень Melody — вдосконалена моторна технологія, яка забезпечує більш плавні рухи, модульність і природну взаємодію. Завдяки використанню P-Series сервомоторів від Dynamixel робот рухається більш реалістично, наближаючись до людських жестів.

Крім того, Melody отримала вдосконалені мікрокамери в очах, які забезпечують точне відстеження погляду та розпізнавання об'єктів. Це дозволяє роботу підтримувати природний зоровий контакт і створювати більш значущі взаємодії.

Компанія також впровадила запатентовану технологію "шкіри", яка розроблялася понад 20 років. Вона забезпечує максимально реалістичний вигляд і тактильні відчуття.

Melody, як і інші роботи Realbotix, має модульний дизайн, що спрощує транспортування та зберігання. Робот можна розібрати й скласти у валізу розміром з ручну поклажу, що зручно для авіаподорожей.

Melody сумісна з фірмовим програмним забезпеченням Realbotix або іншими платформами штучного інтелекту, такими як ChatGPT від OpenAI.

Ціна такої розробки 175 000 доларів.

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штучний інтелект робот

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