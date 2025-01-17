Пішов з життя відомий німецький правознавець та доктор права Райнер Арнольд

Райнер Арнольд був постійним членом Міжнародної академії порівняльного правознавства, членом-кореспондентом Болонської академії наук та дослідником інституту Європейського права.

Фото: КСУ

9 січня перестало битися серце відомої людини, світового визнання правознавця, доктора права, почесного доктора, професора Регенсбурзького університету (Німеччина) Райнера Арнольда. Про це повідомила пресслужба КСУ.

Райнер Арнольд – взірець для наслідування правниками всіх поколінь. Висококваліфікований, мудрий, талановитий вчений, зразок людської гідності, чесності та добропорядності. Він був яскравий приклад самовідданого служіння своєму народові і світовій юридичній спільноті.

«Судді Конституційного Суду України з теплом та сумом згадують участь пана Арнольда у багаточисленних заходах, організованих Німецьким фондом міжнародної правничої співпраці та Регенсбурзьким університетом. Він неодноразово брав участь у міжнародних конференціях до Дня Конституції України, спільних німецько-українських колоквіумах, круглих столах, семінарах, був безпосереднім організатором багатьох міжнародних конференцій у Регенсбурзькому університеті, зокрема щорічного міжнародного конгресу європейського та порівняльного конституційного права, в роботі якого брали участь судді Конституційного Суду України.

Його світлий образ назавжди збережеться в серцях усіх, хто знав і любив його.

Ми висловлюємо глибоке співчуття, поділяємо біль і горе, та схиляємо голову в глибокій скорботі», - написали у КСУ.

Райнер Арнольд у 1978 році очолив кафедру публічного права, порівняльного правознавства, права ЄС, економічного адміністративного права та іноземного публічного права Регенсбурзького університету, у 1999 році очолив кафедру імені Жана Моне з права ЄС Регенсбурзького університету, у 2008 році очолив кафедру «Правові аспекти відносин ЄС із країнами Центральної, Східної та Південно-Східної Європи» Регенсбурзького університету.

З 2000 року був запрошеним професором Карлового університету в Празі, університетах Париж І (Panthéon-Sorbonne), Париж ІІ Panthéon-Assas), Страсбурга, Тулузи, Римського університету Ла Сапієнца та ін, постійним членом Міжнародної академії порівняльного правознавства, членом-кореспондентом Болонської академії наук, дослідником інституту Європейського права.

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