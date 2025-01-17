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Ушел из жизни известный немецкий правовед и доктор права Райнер Арнольд

10:00, 17 января 2025
Райнер Арнольд являлся постоянным членом Международной академии сравнительного правоведения, членом-корреспондентом Болонской академии наук и исследователем института Европейского права.
Ушел из жизни известный немецкий правовед и доктор права Райнер Арнольд
Фото: КСУ
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9 января перестало биться сердце известного человека, мирового признания правоведа, доктора права, почетного доктора, профессора Регенсбургского университета (Германия) Райнера Арнольда. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Райнер Арнольд – образец для подражания юристов всех поколений. Высококвалифицированный, мудрый, талантливый ученый, образец человеческого достоинства, честности и добропорядочности. Он был ярким примером самоотверженного служения своему народу и мировому юридическому сообществу.

«Судьи Конституционного Суда Украины с теплом и печалью вспоминают участие господина Арнольда в многочисленных мероприятиях, организованных Немецким фондом международного юридического сотрудничества и Регенсбургским университетом. Он неоднократно принимал участие в международных конференциях ко Дню Конституции Украины, совместных немецко-украинских коллоквиумах, круглых столах, семинарах, был непосредственным организатором многих международных конференций в Регенсбургском университете, в частности ежегодного международного конгресса европейского и сравнительного конституционного права, в работе которого принимали участие судьи Конституционного суда Украины.

Его светлый образ навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и любил его.

Мы выражаем глубокое соболезнование, разделяем боль и горе и склоняем голову в глубокой скорби», - написали в КСУ.

Райнер Арнольд в 1978 году возглавил кафедру публичного права, сравнительного правоведения, права ЕС, экономического административного права и иностранного публичного права Регенсбургского университета, в 1999 году возглавил кафедру имени Жана Моне по праву ЕС Регенсбургского университета, в 2008 году возглавил кафедру со странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Регенсбургского университета.

С 2000 года был приглашенным профессором Карлового университета в Праге, университетах Париж I (Panthéon-Sorbonne), Париж II Panthéon-Assas), Страсбурга, Тулузы, Римского университета Ла Сапиенца и др., постоянным членом Международной академии сравнительного правоведения, членом-корреспондентом наук, исследователем института Европейского права.

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Германия

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