Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Налогообложение и защита социальных прав — обзор судебной практики КАС ВС за декабрь 2024 года

09:42, 17 января 2025
В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные судебными палатами и коллегиями судей КАС.
Налогообложение и защита социальных прав — обзор судебной практики КАС ВС за декабрь 2024 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за декабрь 2024 года.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные судебными палатами и коллегиями судей КАС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

наличия у полицейских календарной выслуги лет как условия для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;

применение ст. 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» с учетом Решения Конституционного Суда Украины от 7 апреля 2021 г. № 1-р(II)/2021 при начислении пенсии;

суммы дополнительного вознаграждения, которое включается в справку военнослужащего о размерах ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавок, доплат, повышений) и премии для исчисления пенсии;

выплаты среднего заработка за время задержки расчета при увольнении работника в правоотношениях, урегулированных нормами ст. 117 КЗоТ Украины в редакции от 1 июля 2022;

условий выплаты одноразового пособия при увольнении с военной службы;

запреты на употребление кальянов в заведениях ресторанного хозяйства;

оприходование налогом на добавленную стоимость операций по поставке оборудования с интегрированным программным обеспечением;

обязанности таможенного органа доказывать недостоверность поданных декларантом документов.

Заслуживают внимания также правовые позиции Верховного Суда относительно применения процессуального закона, в частности:

необжалуемость в суде распоряжения председателя местного совета о приостановлении действия решения;

применение ч. 4 ст. 7 КАС Украины к правоотношениям, возникшим до принятия Конституционным Судом Украины решения о признании положений закона неконституционными.

В течение декабря 2024 года КАС ВС выражал также другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВС судебная практика КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чрезмерная требовательность к подтверждению полномочий представителя по защите социальных прав является ограничением доступа лица к суду – позиция Верховного Суда

Формальный подход к оценке доверенности фактически нарушает основное право человека на доступ к суду и защиту своих прав, указал Верховный Суд.

Техосмотр стоит пройти заблаговременно, чтобы не платить двойную цену – что знать, если собираетесь пересечь границу на авто

Компании по техосмотру, которые работают возле границы, завышают стоимость вдвое, поэтому водителям, которые собираются в Молдову и страны ЕС, в частности, в Румынию, стоит позаботиться об этом заранее.

Кабмин утвердил список должностей госслужащих, кандидаты на которые должны знать английский язык

Правительство приняло постановление о перечне должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по административной специализации

Кандидаты в апелляционные административные суды пока что лучше всех справились с тестированием на когнитивные способности.

Какие комментарии читателей должны удалять СМИ со своих страниц в соцсетях – объяснение Института массовой информации

Комментарии читателей, содержащие оскорбительные высказывания и клевету, должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки – разъяснение Института массовой информации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області