Налогообложение и защита социальных прав — обзор судебной практики КАС ВС за декабрь 2024 года

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные судебными палатами и коллегиями судей КАС.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за декабрь 2024 года.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные судебными палатами и коллегиями судей КАС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

наличия у полицейских календарной выслуги лет как условия для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;

применение ст. 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» с учетом Решения Конституционного Суда Украины от 7 апреля 2021 г. № 1-р(II)/2021 при начислении пенсии;

суммы дополнительного вознаграждения, которое включается в справку военнослужащего о размерах ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавок, доплат, повышений) и премии для исчисления пенсии;

выплаты среднего заработка за время задержки расчета при увольнении работника в правоотношениях, урегулированных нормами ст. 117 КЗоТ Украины в редакции от 1 июля 2022;

условий выплаты одноразового пособия при увольнении с военной службы;

запреты на употребление кальянов в заведениях ресторанного хозяйства;

оприходование налогом на добавленную стоимость операций по поставке оборудования с интегрированным программным обеспечением;

обязанности таможенного органа доказывать недостоверность поданных декларантом документов.

Заслуживают внимания также правовые позиции Верховного Суда относительно применения процессуального закона, в частности:

необжалуемость в суде распоряжения председателя местного совета о приостановлении действия решения;

применение ч. 4 ст. 7 КАС Украины к правоотношениям, возникшим до принятия Конституционным Судом Украины решения о признании положений закона неконституционными.

В течение декабря 2024 года КАС ВС выражал также другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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